LIVE | Sport- en evenementenwereld werken aan plan om open te gaan, MLS mag weer trainen

Kimmann wacht nieuwe kansen af: ‘Maar ik moet wel een doel hebben’

28 mei Niek Kimmann had komend weekeinde normaal gesproken op de startheuvel gestaan bij de WK BMX in Houston. Maar het coronavirus gooide ook voor de fietscrossers het seizoen overhoop. Geen kans op een nieuwe wereldtitel, geen Olympische Spelen. ,,Het is zoals het is", zegt de nummer 1 van de wereld nuchter, relaxend in het ouderlijk huis in Dedemsvaart. ,,Je moet nu gewoon blij zijn met wat je wel mag."