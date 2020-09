LIVE | Schalke ook thuis zonder publiek, torenhoge boetes in NFL voor niet dragen mondkapjes

Beachvol­ley­bal­lers starten EK in Letland met zege

16 september De Nederlandse beachvolleyballers zijn het EK in Jurmala in Letland begonnen met een overwinning. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wonnen hun eerste groepswedstrijd in twee sets van de Letten Jirgensons/Aispurs. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde waren in twee sets te sterk voor hun Poolse tegenstanders.