LIVE | Ook City-verdediger Garcia haakt af door corona

Update Poolse skisprin­gers na hertest toch in Vierschan­sen­tour­nee

29 december De Poolse skispringers kunnen toch meedoen aan de openingswedstrijd van de Vierschansentournee in Oberstdorf. Omdat alle deelnemers uit Polen bij een nieuwe coronatest een negatieve uitslag kregen, gaf de organisatie ze alsnog toestemming om vandaag in actie te komen op de 137 meter lange schans in Zuid-Duitsland.