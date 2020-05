LIVE | Neuer doet appel op collega's, donatie van Engelse internationals

Video Zuid-Ko­rea gaat weer honkballen: spugen ten strengste verboden

4 mei Het klinkt in tijden van corona te mooi om waar te zijn: maar morgen begint in Zuid-Korea de honkbalcompetitie. Het is wereldwijd de eerste grote sport die weer officieel opstart. Spelers staan weer op het veld, maar op de tribunes ontbreekt publiek.