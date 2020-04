LIVE | Nadal voorziet lange weg naar ‘normaal’ tennis, GP Silverstone zonder publiek

‘Als ik in Australië steeds twee weken in quarantai­ne moet zitten, houdt het op’

26 april Zijn pijlen zijn al zes jaar gericht op de Olympische Spelen van Tokio. Maar nu die zijn uitgesteld is het onzeker of Jacco Verhaeren er in 2021 bij is als hoofd­coach van zwem­natie Australië.