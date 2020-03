LIVE | Kipchoge in vrijwillige isolatie, voetballer Wu Lei besmet

Opnieuw remise Giri op Kandidaten­toer­nooi

19 maart Anish Giri is in zijn derde partij op het Kandidatentoernooi in het Russische Jekaterinenburg op remise uitgekomen. Tegen de Fransman Maxime Vachier-Lagrave, die met de zwarte stukken speelde, was het na dertig zetten klaar.