LIVE: Geheime tekens bij Vonn, Noren voelen zich bestolen

Roest voor Verweij in halve finale?

Als alles naar wens verloopt tijdens de afsluitende training krijgt Patrick Roest morgen vrijwel zeker een plek in de Nederlandse achtervolgingsploeg. De nummer twee van de olympische 1500 meter neemt dan woensdag in de halve finales tegen Noorwegen de plaats in van Koen Verweij. ,,Tegen Noorwegen zal alles moeten kloppen'', zegt coach Geert Kuiper. ,,Er is geen wisselgeld, we zullen helemaal voluit moeten gaan om de finale te halen. In principe neemt Patrick de positie in van Koen, maar pas na de laatste training nemen we de definitieve beslissing over onze wedstrijdstrategie. Het is feitelijk de keuze tussen de routine van een ingespeeld team of het inbrengen van een heel goede jongeling.''