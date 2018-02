LIVE: Eerste goud naar Zweden, wie pakt eerste plak voor Oranje?

Shiffrin weer opgeladen na rustpauze

Skiester Mikaela Shiffrin is na haar stapje terug afgelopen maand helemaal klaar voor de Winterspelen. De 22-jarige Amerikaanse had het eerste deel van het seizoen gedomineerd op de reuzenslalom en de slalom, maar haalde in haar laatste zes races geen enkele keer het podium. ,,Bij de slalom in Lenzerheide was ik heel emotioneel", zei de Amerikaanse. ,,Ik moest huilen en was gefrustreerd. Dat was voor mij een teken dat ik te vermoeid was." Shiffrin deed even een stap terug en deed een beroep op een sportpsycholoog. ,,Ik voel me veel beter nu en kijk uit naar mijn races.''