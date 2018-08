LIVE: Dubbelslag Van der Breggen en Van Dijk op EK tijdrijden

Zwemmen

Ranomi Kromowidjojo heeft zich bij de EK zwemmen met de vierde tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. De drievoudig olympisch kampioene realiseerde een tijd van 25,95 seconden.



Kromowidjojo had zich dinsdag afgemeld voor de prestigieuze 100 meter vrije slag, volgens coach Marcel Wouda om haar rust te gunnen in een druk programma in Glasgow. Ze zwemt later in de ochtend ook nog in de gemengde estafette 4 x 100 meter vrije slag. Kim Busch (26,38) kwalificeerde zich als achtste.