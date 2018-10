LIVE | China slaat eerste gaatje in derde set

WK in Japan Grote vreugde bij volleybal­sters: 'Eindelijk een topland verslagen'

15 oktober Een minuut of tien na de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen de Verenigde Staten op het WK volleybal in Japan zegt sterspeelster Lonneke Sloetjes met onverholen verbazing in haar stem: ,,Hoe we zijn teruggekomen weet ik nog steeds niet.”