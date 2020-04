LIVE | Arsenal heropent trainingscomplex, NBA start heel voorzichtig op

Video Celeste Plak klust bij: ‘Voordat ik het wist, zat ik met mijn arm tot aan mijn oksel in een koe’

25 april Normaal gesproken heeft Celeste Plak nooit tijd voor meer dan volleybal. Een jaar geleden bijvoorbeeld, maakte ze zich rond deze periode op voor de Champions Leaguefinale. Maar nu zit ze onverwachts in Nederland, traint ze aangepast en is er plots tijd voor zaken die ze nooit in haar leven dacht te doen. Zoals het insemineren van een koe.