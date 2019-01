Lindsey Vonn: afscheidstournee én recordjacht

Laatste seizoenLindsey Vonn, de enige echte superster in het skiën, is met wat vertraging begonnen aan haar recordjacht. De beste vrouw ooit op de lange latten, dat is ze al. Nog vijf wereldbeker­zeges en ze lost Ingemar Stenmark af als beste skiër aller tijden.