Lilian de Geus na ‘geweldige dag’ aan de leiding bij WK windfoilen: ‘Ik ben superblij’

Volleybal­sters Servië prolonge­ren in Apeldoorn wereldti­tel

De volleybalsters van Servië hebben voor de tweede keer op rij de wereldtitel veroverd. Servië won in Omnisport in Apeldoorn in de finale van het WK van Brazilië met 3-0 in sets (26-24, 25-22, 25-17).

15 oktober