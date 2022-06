Lieke Klaver snelt in persoonlijk record naar vijfde plek bij Diamond League-wedstrijd

Dief overmees­terd en gewond, maar olympisch kampioene kogelslin­ge­ren moet zelf ook onder het mes

De Poolse atlete Anita Wlodarczyk, drievoudig olympisch kampioene kogelslingeren, moet een operatie ondergaan nadat ze eigenhandig een inbreker had overmeesterd. De 36-jarige Poolse zag hoe iemand probeerde om in te breken in haar auto.

11 juni