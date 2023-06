Lieke Klaver loopt bij Diamond League in Parijs naar vijfde plek op 400 meter

Met videoLieke Klaver is bij de Diamond League-wedstrijden in Parijs als vijfde geëindigd op de 400 meter. De atlete uit Enkhuizen klokte een tijd van 50,32 seconden.

Klaver kwam daarmee niet in de buurt van het podium. Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek won in 49,12, voor de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone (49,71) en de Bahreinse Salwa Eid Naser (49,95).



Vorig weekeinde liep de 24-jarige Klaver op de FBK Games in Hengelo een dik persoonlijk record op de 200 meter. De Nederlandse sprintte naar de tweede plaats in 22,51, ruim onder de 22,66 die ze had staan.

Kipyegon verbetert ook wereldrecord op 5000 meter

Faith Kipyegon heeft een week na haar wereldrecord op de 1500 meter ook het wereldrecord op de 5000 meter verbeterd. De Keniaanse kwam bij wedstrijden in de Diamond League in Parijs tot 14.05,20.

Ze verbeterde de prestatie van Letesenbet Gidey. De Ethiopische was in 2020 in Valencia tot 14.06,62 gekomen. Gidey eindigde in Parijs als tweede.

Kipyegon realiseerde vorige week bij de Diamond League in Florence het wereldrecord op de 1500 meter. De tweevoudig olympisch- en wereldkampioene liep als eerste vrouw onder de 3 minuut en 50 seconden: 3.49,11.

Girma verbetert in Parijs wereldrecord op steeple

Lamecha Girma heeft vrijdag bij wedstrijden in de Diamond League in Parijs het wereldrecord op de 3000 meter steeple verbeterd. Hij kwam met 7.52,11 onder het negentien jaar oude record van de Qatarees Saif Saaeed Shaheen, die in 2004 in Brussel 7.53,63 liep.

Girma bleef in Parijs ruim onder zijn persoonlijk record, dat sinds vorig jaar op 7.58,68 stond. Hij vertrok snel en lag na twee kilometer ruim voor op het schema van het wereldrecord, maar daarna kreeg hij het even moeilijk. In de spannende slotronde hield hij toch stand.

Wereldrecord voor Ingebrigtsen op incourante 2 mijl

Jakob Ingebrigtsen heeft het wereldrecord op de incourante 2 mijl verbeterd. De 22-jarige Noor, olympisch kampioen op de 1500 meter, noteerde bij de Diamond League-wedstrijd in Parijs een tijd van 7.54,10.

Het vorige record stond sinds 1997 op naam van de Keniaan Daniel Komen, die destijds in de Belgische plaats Hechtel tot 7.58,61 kwam.

De incourante 2 mijl (3218 meter) is geen olympisch nummer en wordt maar weinig gelopen. Ingebrigtsen en Komen zijn de enige atleten die minder dan 8 minuten nodig hadden voor de afstand. Hardlooplegendes Haile Gebrselassie, Mo Farah en Eliud Kipchoge deden ook pogingen op de incourante 2 mijl, maar kwamen niet in de buurt van die twee toptijden.

