Li Jie ook in dubbel klaar op WK

Eerland op WK tafelten­nis niet opgewassen tegen Chinese topper

13:35 Britt Eerland is er niet in geslaagd de achtste finales te bereiken van het WK tafeltennis in het Hongaarse Boedapest. De 25-jarige speelster, 42e op de wereldranglijst, moest woensdag haar meerdere erkennen in de Chinese Liu Shiwen, de nummer 5 van de wereld. Het werd 11-3 11-7 11-9 11-9.