Levenslange schorsing voor valsspelers bij halve marathon

Fury is klaar om te vechten met Wilder

28 november Tyson Fury is naar eigen zeggen op alles voorbereid als hij zaterdag in het Staples Center in Los Angeles de ring instapt voor zijn gevecht tegen Deontay Wilder. ,,Ik ben klaar om te boksen, om te vechten, om heel diep te gaan. Voor het geld doe ik het niet. Voor mij is het geen betaaldag. Ik ben hier maar voor één ding en dat is winnen.’'