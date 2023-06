Levenslange schorsing voor twee Chinese snookerspelers, voormalig Masters-winnaar 5 jaar aan de kant

Voormalig Masters-kampioen Yan Bingtao - de bekendste naam uit het onderzoek - moet tot 11 december 2027 uit competitie blijven. De Chinees werd in december al op non-actief gezet. Hij was op dat moment de nummer zestien van de wereld. De andere betrokkenen kregen van de World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) schorsingen tussen twee jaar en elf maanden en vijf jaar en vier maanden.