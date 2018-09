Levensgevaarlijke Fenati ontslagen door zijn team na bizarre actie

Unieke trilogie handboog­schut­ter Schloesser

9 september De Nederlandse handboogschutter Mike Schloesser heeft in Italië een unieke trilogie op zijn naam gebracht. De 24-jarige Limburger veroverde in Cortina de wereldtitel op de velddiscipline (compound). Hij pakte eerder dit jaar ook al WK-goud indoor. De outdoortitel haalde Schloesser in 2013 binnen. Hij is volgens de mondiale bond de eerste handboogschutter die deze drie wereldtitels nu op zijn erelijst heeft staan.