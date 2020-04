Leven zonder sport maakt ons chagrijnig

Door Rik Spekenbrink



De virtuele wachtkamer van het digitale spreekuur van klinisch psycholoog Jan Derksen zit bomvol. Die ‘intelligente lockdown’, veel mensen knappen er bepaald niet van op. En dat heeft, geloof het of niet, voor een deel te maken met het gebrek aan sport. Het juichen voor je club, vloeken op de VAR, aftellen tot het EK voetbal of de Olympische Spelen. Corona heeft het de sportfanaat allemaal voor onbepaalde tijd ontnomen. Op de keukenkalender is maandenlang geen wedstrijd, race of toernooi te vinden. Het maakt de sportliefhebber chagrijnig. En meer dan dat.



In het grote plaatje van de coronacrisis mag het gebrek aan topsport een bijzaak lijken, de gevolgen moeten niet worden onderschat, stelt Derksen. ,,Anders dan puzzelen of tuinieren, wat je ook nog gewoon kan doen natuurlijk, helpt juist het kijken naar sport mensen hun emoties te ventileren. Ik zat laatst weer eens in het stadion, bij Vitesse, als je ziet wat mensen daar allemaal kwijt kunnen met hun geschreeuw... Dat is psychologisch gezien hartstikke gezond.”