Legendarische Utah Jazz-coach Jerry Sloan overleden

Pippen woedend over rol in The Last Dance

19:13 Oud-basketballer Scottie Pippen zou spijt hebben dat hij heeft meegewerkt aan de documentaire over zijn voormalige ploeggenoot Michael Jordan bij Chicago Bulls. Volgens verschillende bronnen is de Amerikaan woedend over hoe hij in sommige van de tien afleveringen van The Last Dance wordt neergezet.