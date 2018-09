LeBron James tempert verwachtingen: 'Lange weg te gaan'

James maakte afgelopen zomer een spraakmakende overgang van Cleveland Cavaliers naar Los Angeles Lakers. Laatstgenoemde ploeg uit Californië heeft zestien NBA-titels veroverd, maar de laatste vijf jaren wisten de Lakers niet eens de play-offs te halen. James, alom beschouwd als de beste basketballer van zijn generatie, is aangetrokken om de club weer naar nieuwe successen te voeren. ,,Wij moeten ons niet concentreren op Golden State, maar enkel op onszelf richten en bekijken wat we stap voor stap beter kunnen doen. En laten we hopen dat we dan op een dag in staat zijn om de concurrentie aan te gaan met Golden State."