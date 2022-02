LeBron James inspireert LA Lakers met indrukwekkende rentree

Kolder in eredivisie basketbal: schotklok kapot, fans en spelers kunnen weer naar huis

Het duel in de BNXT League tussen The Hague Royals en Landstede Hammers is zaterdagavond op het laatste moment afgelast. Terwijl de tribunes in sportcampus Zuiderpark volliepen, bleek er een technisch probleem met een van de schotklokken te zijn.

29 januari