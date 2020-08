LeBron James emotioneel na beladen dag voor LA Lakers: ‘We zijn doodsbang’

,,Ik kan op dit moment niet eens genieten van een overwinning in de play-offs, dat is het trieste,’’ sprak James nadat de VS opnieuw in de ban is van een zwarte man die door de politie is neergeschoten. ,,We zijn bang als zwarte mensen in Amerika. Zwarte mannen, zwarte vrouwen, zwarte kinderen. Dat zijn we, we zijn doodsbang.”



De dood van George Floyd, die eind mei door politiegeweld om het leven kwam, was deze zomer de aanzet voor de Black Lives Matter-beweging waarin James als bekende sportheld een voortrekkersrol op zich heeft genomen. Het recente incident in Kenosha, Wisconsin, heeft in Amerika opnieuw voor een golf van protesten gezorgd in het land. Ook door sporters en clubs werd daar gisteren volop op gereageerd. Onder meer door Milwaukee Bucks, de NBA-favoriet uit Wisconsin, dat meteen met een statement kwam.