Lakers winnen weer en boeken zesde zege op rij

James was opnieuw goed voor een triple-double, de drie dubbele cijfers in de statistieken. Hij kwam ditmaal tot 30 punten, 10 rebounds en 11 assists. Zijn ploeggenoot Quinn Cook, begonnen op de bank, voegde daar 17 punten aan toe. Bij de Bulls was Zach LaVine de topschutter met 26 punten. In het laatste kwart kwamen de gasten uit LA tot 38 punten, waar de thuisploeg er slechts negentien bijschreef.



De Lakers gaan aan kop in de Western Conference met zes overwinningen tegen één nederlaag. Aan de andere kant van het land was Boston Celtics goed voor de vijfde zege van het seizoen. Tegen Cleveland Cavaliers werd het 119-113. Grote man was Gordon Hayward met 39 punten. Ook Boston verloor dit seizoen alleen de openingswedstrijd.