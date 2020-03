Lacruz overtuigend naar tweede ronde in Londen

Europese boksbaas over OKT: Ik hoop dat niemand besmet raakt

22:54 De voorzitter van de Europese boksbond, Franco Falcinelli, houdt voor het olympisch kwalificatietoernooi dat momenteel in Londen gaande is, zijn hart vast. ,,Ik hoop dat het evenement de laatste dag haalt op 24 maart zonder een besmettingsgeval met het coronavirus, maar mij betreft is het risico zeer hoog. Ik maak me grote zorgen”, liet hij vanuit Italië weten aan de BBC.