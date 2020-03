Laatste speelronde Premier League of Darts dit jaar in Ahoy

De Pacer | De klap: geen marathon

12 maart We trainden stoïcijns door, tegen beter weten in. Maar vandaag viel volkomen logisch het doek. De Marathon Rotterdam gaat niet door. Uitgesteld. Vanwege het coronavirus. De veertigste editie op 5 april 2020 had de mooiste moeten worden, maar het mag niet zo zijn en dat is een klap. Een klap voor Pim Bijl, Abdi Nageeye, Michel Butter en voor al die andere marathonlopers die al zoveel trainingskilometers in de benen hebben. Tijd om te bellen met Pim in Portugal en Abdi in Kenia. Wat is hun reactie? Wat zijn hun alternatieven? Tijd voor een nieuwe Pacer, in mineur.