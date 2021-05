LA Lakers in de problemen zonder LeBron: verlies in strijd om play-offs

Zilver op EK turnen voelt voor Sanne Wevers als overwin­ning: ‘Dit geeft een boost’

25 april Sanne Wevers is er in Bazel niet in geslaagd voor de tweede keer in haar carrière Europees kampioen te worden op balk. In de St. Jakobshalle moest ze haar meerdere erkennen in Melanie de Jesus dos Santos uit Frankrijk. Het verschil was minimaal: 0.034 punt. Lieke Wevers verspeelde door een val haar medaillekansen en eindigde als zevende en voorlaatste.