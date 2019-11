LA Lakers blijven winnen: tien op rij tegen Washington Wizards

Maan na vier jaar terug bij Oranje

28 november Jelte Maan maakt na ruim vier jaar afwezigheid weer deel uit van de selectie van de Nederlandse volleyballers. De passer/loper is door bondscoach Roberto Piazza opgenomen in zijn voorlopige groep van 24 spelers voor het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn in januari.