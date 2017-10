LA Dodgers trekken stand gelijk in World Series

De honkballers van de Los Angeles Dodgers hebben de vierde wedstrijd van de World Series gewonnen. De ploeg versloeg Houston Astros met 2-6 waardoor de stand in de best-of-sevenserie weer gelijk is getrokken: 2-2.

Houston kwam voor eigen publiek in de zesde inning op een 1-0 voorsprong door een homerun van George Springer. Pitcher van de Dodgers Alex Woods had tot dan toe nog geen enkele hit tegen gekregen. Maar de eerste die hij tegen kreeg, was meteen goed raak.

In de zevende inning trokken de Dodgers de stand gelijk door een punt van Cody Bellinger. Hij was ook degene die er in de afsluitende negende inning voor zorgde dat zijn ploeg op een voorsprong kwam. Ploeggenoot Joc Pederson bouwde die voorsprong verder uit met een driepuntshomerun, waardoor de stand op 1-6 kwam.

Die achterstand wisten de Astros niet meer goed te maken. Bregman sloeg nog wel een homerun, waarmee hij de stand op 2-6 bracht, maar daarmee was de strijd beslist. Morgen treffen de twee ploegen elkaar voor het vijfde duel, opnieuw in Houston. De zesde en zevende wedstrijd worden in Los Angeles gespeeld.

