Kwartfinale eindstation voor hockeyers Amsterdam in EHL

Westbrook helpt Thunder aan eerste zege tegen Portland

9:15 Oklahoma City Thunder heeft in de eerste ronde van de play-offs om de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de eerste zege behaald. De ploeg met sterspeler Russell Westbrook was thuis te sterk (120-108) voor Portland Trail Blazers. Die ploeg leidt na twee eerdere overwinningen nog wel in de best-of-seven serie. Zondag volgt duel 4, opnieuw in Oklahoma City.