Kwakkelende Joost Luiten al na vijf holes klaar bij toernooi in Hamburg

Hockey­sters na shoot-outs langs sterk Argentinië in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben Argentinië het eerste puntenverlies van dit seizoen toegebracht in de Pro League. De ploeg van bondscoach Jamilon Mülders won op het complex van Union in Malden, nabij Nijmegen, via shoot-outs. De wedstrijd was in 1-1 geëindigd. Argentinië had de voorgaande twaalf wedstrijden in de Pro League allemaal gewonnen.

28 mei