Kromowidjojo zwemt WK-limiet bij Swim Cup

Ook Maaike de Waard en Kira Toussaint zwommen een WK-limiet, beiden op de 50 rugslag. Ze deden dat vrijdagavond al in de series en herhaalden dat een dag later in de finale, gewonnen door De Waard in 27,85. Toussaint tikte zaterdag aan na 28,02 seconden. De limiet ligt op 28,05.



De Waard was ,,blij verrast” met het resultaat, zeker omdat ze in de ochtend in de finale - een test met het oog op de Spelen van Tokio 2020 - nog sneller was dan de avond ervoor. ,,Normaal gaat het in de ochtend wat moeizamer, maar hier kennelijk niet.’' Toussaint had twee weken geleden ook al een limiet op de 100 rugslag gezwommen.