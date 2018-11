Kromowidjojo verslaat Sjöström op de 100 meter in Peking

Zonderland grijpt wereldti­tel: ‘Heerlijk als alles klopt’

3 november ,,Heerlijk, dit is echt top'', jubelde Epke Zonderland nadat hij in Doha voor de derde keer in zijn loopbaan de wereldtitel aan de rekstok had veroverd. De Friese turner had er vier jaar op moeten wachten. ,,Het is zo fijn als alles klopt in een oefening'', vertelde hij nog voor de huldiging in de eindelijk eens volgelopen Aspire Dome. ,,Ik heb gedaan wat ik wilde doen.‘’