Kromowidjojo ook het snelst op 100 meter vrij in Boedapest

Lochte opnieuw in opspraak na aanrijding

18:31 Ryan Lochte is weer eens in opspraak geraakt. De meervoudig olympisch en wereldkampioen zwemmen veroorzaakte donderdagavond een aanrijding met zijn auto, nadat hij eerder op de dag nog in dronken toestand een hoteldeur had ingetrapt, zo meldt de website TMZ Sports.