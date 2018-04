Kromowidjojo is klasse apart op 100 meter vrij in Eindhoven

Kromowidjojo snelde in de finale naar 53,65 seconden, net iets sneller dan in Den Haag (53,69). Kim Busch eindigde in het Brabantse zwembad als tweede in 54,69. Zowel 'Kromo' als Busch had in Den Haag al voldaan aan de limiet voor de EK in Glasgow. Ook Femke Heemskerk bleef toen onder de vereiste 55,20.



Bij de mannen won de Duitser Damian Wierling de 100 vrij in 48,97. Stan Pijnenburg werd tweede in 49,19, Kyle Stolk tikte in 49,54 als derde aan. Om naar de EK te mogen, moeten de mannen 48,86 of sneller zwemmen.



Op de 400 wissel pakte Arjan Knipping een ticket naar Glasgow. Met 4.18,26 dook hij net onder de limiet. Arno Kamminga won de 100 school in 1.00,04. Hij verbeterde de voorbije dagen een paar keer het Nederlands record op de 200 school. Op beide afstanden heeft Kamminga zich geplaatst voor de EK.