Kromowidjojo buigt weer voor ongenaakbare Sjöström

Sjöström tikte op de 100 vrij aan in 51,62, Kromowidjojo noteerde 52,19. Femke Heemskerk werd derde in 52,29. Op de 50 vlinder klokte Sjöström 24,76 en Kromowidjojo 25,25. Maaike de Waard eindigde als derde in 25,87. De Waard behaalde ook brons op de 100 meter rug met een tijd van 58,63. Kyle Stolk mocht een medaille ophalen na de 200 vrij. Hij zwom de derde tijd met 1.45,77. De Zuid-Afrikaan Chad le Clos won in 1.44,40.