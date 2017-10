'Kromo' klopt Heemskerk op Swim Cup

Honkballers buigen weer voor Italië

20:18 De Nederlandse honkballers hebben zondag ook de tweede confrontatie met Italië in de European Baseball Series verloren. De ploeg van bondscoach Steve Janssen moest in Russi met 6-2 buigen voor de 'eeuwige' rivaal. Italië had vrijdag in Verona al met 3-2 gewonnen van Oranje.