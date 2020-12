‘Kromo’ en Toussaint winnen op slotdag OKT

Geen nieuwe limieten zwemmers bij zwem-OKT in Rotterdam

5 december Arno Kamminga heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam de 100 meter schoolslag gewonnen. De 25-jarige Zuid-Hollander tikte in het Rie Mastenbroekbad aan in 58,69. Hij was iets sneller dan in de ochtend (58,78), maar bleef boven zijn eigen Nederlands record van 58,43.