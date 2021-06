Kort geding van Team Wevers zet verhoudingen in turnhal weer op scherp

MotoGP: Oliveira eert verongeluk­te coureur, Quartararo met blote borst over de finish

6 juni De Portugese motorcoureur Miguel Oliveira heeft zijn eerste overwinning van dit seizoen geboekt in de MotoGP. De 26-jarige KTM-coureur, die vorig jaar twee races won in de koningsklasse, zegevierde in de Grote Prijs van Catalonië op het circuit van Barcelona. WK-leider Fabio Quartararo kreeg in de slotfase van de race problemen met zijn pak, dat open sprong.