Korstanje zwemt Nederlands record maar mist WK-finale

Parijs Lieke Klaver snelt in persoon­lijk record naar vijfde plek bij Diamond Lea­gue-wed­strijd

Lieke Klaver is bij de Diamond League-wedstrijd in Parijs in een persoonlijk record als vijfde geëindigd op de 400 meter. De 23-jarige atlete verbeterde haar eigen toptijd naar 50,80 seconden. De zege ging naar Shaunae Miller-Uibo. De regerend olympisch kampioene afkomstig van de Bahama’s won in 50,10.

18 juni