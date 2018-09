Korrel na nederlaag in herkansing: 'Hij verraste me'

Sloetjes mikt bij WK op top drie: 'We willen zo graag die stap maken'

15:24 Weggaan van huis vindt ze steeds moeilijker. Maar Lonneke Sloetjes was blij dat ze in het vliegtuig stapte naar Japan waar de Nederlandse volleybalsters zaterdag aan het WK beginnen. Na een pittige voorbereiding is het in Yokohama nu vooral nog acclimatiseren.