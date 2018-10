Korfbalteam met glans naar halve finales EK

Halve finale Nederland vol goede hoop tegen Servië en beste speelster ter wereld

21:25 Door het verlies van China gisteren in Nagoya spelen de Nederlandse volleybalsters vrijdag tegen Servië om een plaats in de finale van het WK. Het is een lastige tegenstander voor Nederland, een van dé grote favorieten voor de titel. Waar Nederland een jaar geleden in de EK-finale met 3-1 van verloor.