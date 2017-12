Koops tevreden met shorttrackploeg: 'Nog nooit zo veel plekken gehad'

,,We hebben nog nooit zo veel startplaatsen gehad tijdens de Olympische Spelen'', aldus Koops. ,,Dat geeft aan hoe hoog het niveau in Nederland inmiddels is. De doelstelling is duidelijk: we willen het graag beter doen dan in Sotsji.

Opmerkelijk is de individuele startplaats van Jorien ter Mors op de 1500 meter. Ter Mors richtte zich op de relay en dacht alleen op de langebaan uit te komen op individuele nummers. ,,Voor mij is de aanwijzing ook een verrassing. Ik ga in de komende weken met Jeroen (Otter, bondscoach shorttrack, red.) bespreken of het in het programma past. Ik heb namelijk geen idee, heb me hier nooit mee bezig gehouden. Het kan prettig zijn. In Sotsji gaf ik het shorttrack de meeste aandacht en deed ik het langebaan erbij.''