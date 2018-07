Kooivechter McGregor bekent schuld

Deelname BMX'ster Van Benthem aan EK onzeker

15:15 Merle van Benthem maakt voorlopig deel uit van de selectie voor het EK BMX in Glasgow, maar pas volgende week wordt beslist of ze daadwerkelijk meereist naar Schotland. Van Benthem liep bij een val in mei in Zolder een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen op. Ze is vrijwel hersteld, maar nog niet wedstrijdfit, liet bondscoach Bas de Bever weten.