Kooivechter Conor McGregor zet punt achter carriére

Golfster Van Dam in achterhoe­de LPGA Phoenix

25 maart Golfster Anne van Dam is in haar eerste toernooi van dit jaar in Amerika op de LPGA Tour als 69ste geëindigd. De Arnhemse viel door een zwakke slotronde van 76 slagen (vier boven par) ver terug in de Bank of Hope Founders Cup in Phoenix.