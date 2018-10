Koepka dankzij zege nieuwe nummer één wereldranglijst golf

Koepka was in topvorm op de CJ Cup. De 28-jarige prof ging de laatste ronde rond in 64 slagen en sloot af met eagle op de achttiende hole. Hij won het toernooi met 267 slagen, 21 onder par.



Koepka nestelde zich dit jaar definitief in de wereldtop door twee majors te winnen, de US Open en het US PGA Championship. Hij speelde ook mee in het Amerikaanse team bij de Ryder Cup in Parijs. Daar kwam hij in het nieuws doordat een afzwaaiende bal van hem bovenop het oog van een toeschouwer kwam, die daardoor blind raakte.