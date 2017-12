KNVB en tennisbond schrappen evenementen

,,Vanwege de verwachte winterse omstandigheden en het advies van de Verkeersinformatiedienst (VID) om thuis te blijven indien je niet per se weg hoeft, is besloten de duels af te gelasten'', meldde de bond in een korte verklaring.



Tennisbond KNLTB geeft ook gehoor aan het advies aan automobilisten om niet de weg op te gaan. Alle partijen die op de openingsdag van de NK in het Topsportcentrum van Rotterdam op het programma stonden, zijn afgelast. De wedstrijden worden naar later in de week verplaatst. De finales van de Nederlandse kampioenschappen zijn zondag.