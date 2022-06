KNGU-directeur baalt dat Sanne Wevers niet in gesprek wilde: ‘Dit staat los van kwestie Vincent Wevers’

Door Rik Spekenbrink



Vanmiddag om kwart over twee werd ook de nieuwe technisch directeur van de KNGU, Jeroen van Leeuwen, verrast door een brief van Sanne Wevers. Ze deelde mee uit de nationale selectie te stappen vanwege een onveilige werksituatie. Volgens de bond is er juist alles aan gedaan om met de oud-olympisch kampioen in gesprek te gaan en de onvrede uit te praten.

Kiem voor het conflict is een interview van turnster Vera van Pol in Dagblad de Limburger, half december vorig jaar. Daarin verhaalt de Limburgse uit een vertrouwelijk gesprek. Van Pol is daar door de toenmalig technisch directeur, Mark Meijer, voor berispt. ,,Maar het conflict met Sanne is nooit opgelost”, zegt Van Leeuwen. ,,Vanaf mijn eerste werkdag, 9 mei, ben ik met deze kwestie geconfronteerd en heb ik veel tijd gestoken in gesprekken met Sanne. Ook omdat zij op een gegeven moment niet meer meetrainde. Ik heb ook contact gezocht met Vera, die stond open voor een gesprek met Sanne en mij. Dat heb ik meermaals aangegeven, maar Sanne is daar niet op ingegaan. Wij betreuren de situatie, het is spijtig en jammer dat Sanne dat niet wilde, na alle tijd en energie die ik erin heb gestoken.”

Quote Wat mij betreft is het boek nu niet dicht, ik wil contact houden met haar Jeroen van Leeuwen

Van Leeuwen geeft aan met Wevers aanvankelijk goede gesprekken te hebben gevoerd. Hij ziet in het turnboegbeeld in de toekomst een rol als coach. ,,Ik wil zo veel mogelijk ex-topsporters die veel hebben betekend aan ons binden, zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren richting de toekomst. Wat mij betreft is het boek nu niet dicht, ik wil contact houden met haar. Maar ik vind het wel heel jammer dat zij nu dit besluit heeft genomen. Het is ook voor Sanne zelf heel vervelend.”

Wat Wevers nu verder gaat doen, is onduidelijk. Zou zij weer met haar vader kunnen gaan trainen, in een privé-omgeving? ,,Dat weet ik niet, ik denk dat het haar vrij staat”, zegt Van Leeuwen. ,,Deze situatie staat wel helemaal los van de kwestie Vincent Wevers.”

De voormalig bondstrainer werd door oud-turnsters beschuldigd van misstanden. Daarop nam de KNGU vorig jaar het besluit Wevers niet mee te nemen naar de Olympische Spelen van Tokio, waar Wevers haar titel verdedigde. In mei werd de coach vrijgesproken door het Instituut Sportrechtspraak.