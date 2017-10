Knegt kiest voor andere uitdaging na de Spelen

Het grote doel voor Knegt zijn de Winterspelen in Zuid-Korea. Daar wil hij net als in Sotsji (brons op de 1000 meter) medailles pakken. Na de Spelen verruilt de 28-jarige shorttracker zijn schaatsen voor het stuur. Het NK autocross gaat over zes races, die in de zomer worden gereden. ,,Misschien mis ik de laatste twee wedstrijden vanwege een trainingskamp, maar dat is dan niets anders. Het is ook maar voor één keer. Na de zomer verkoop ik deze Subaru weer, het is ook een beetje handel.''